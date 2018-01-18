Культура

Побывать на конференции, посвященной памяти А. С. Пушкина, смогут псковичи в режиме онлайн

9 февраля в 10.00 в Псковском региональном центре доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина состоится конференция-вебинар «День памяти А. С. Пушкина», на которой прозвучат проекты партнёров Президентской библиотеки, посвященные великому русскому поэту и прозаику.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, с «Презентацией международного открытого творческого веб-марафона памяти А. С. Пушкина «Пушкин без границ»» (11.00) выступит руководитель международного библиотечного центра Псковской областной универсальной научной библиотеки Наталья Митрофанова.

Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание».

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с обширной электронной коллекцией «А. С. Пушкин (1799-1837)», в которой представлено творческое наследие писателя, изобразительные и биографические материалы, в том числе посвященные роковому поединку и последним минутам жизни писателя.