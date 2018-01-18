Культура

На «Свидание с книгой» приглашает псковичей областная библиотека

С 12 по 14 февраля Псковская областная универсальная научная библиотека проводит акцию, посвященную Дню всех влюбленных. Библиотекари организуют таинственное и романтическое «Свидание с книгой».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, псковичей приглашают посетить отделы абонемента, гуманитарной литературы, международный библиотечный центр, отдел технико-экономической и сельскохозяйственной литературы и отдел литературы по культуре и искусству – там читателю предлагается выбрать книгу, обложку которой читатель не увидит: она будет художественно упакована. Что за книга перед вами, подскажет вынесенная на «поверхность» цитата, лозунг или комментарий.

«Может быть это станет способом расширить круг чтения и ответить на нелегкий вопрос «Что бы почитать», а может быть читатель угадает и с удовольствием перечтет уже знакомое произведение», - выражают надежду сотрудники библиотеки.

Необычные выставки с книгами-загадками будут работать всего три дня.