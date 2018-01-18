Культура

Псковские школы станут причастны к производству одного из детских художественных фильмов

Образовательные учреждения Псковской области станут причастны к производству одного из детских художественных короткометражных фильмов, создаваемых в рамках Всероссийского школьного проекта «Киноуроки в школах России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Санкт-Петербургская киностудия снимет короткометражный художественный фильм. Свой вклад внесут сами школьники, для которых и снимается кино. Школы организуют сбор макулатуры в рамках благотворительной акции «Киноэкология». Полученные средства пойдут на создание данного фильма, предназначенного для проведения внеклассной работы в российских школах. «Псковская область - школам России» - под таким брендом фильм войдет в состав киноуроков проекта.

По завершению акции «Киноэкология», для образовательных учреждений области, принявших участие в акции, будет организована торжественная церемония награждения. Будут вручены комплекты уже готовых детских короткометражных фильмов вместе с методическими разработками для проведения воспитательной работы в школах, а также благодарственные письма и грамоты. Педагоги получат эффективный инструмент воспитания школьников. Всего в течение 4 лет школы бесплатно смогут получить 85 киноуроков.

Сегодня многие регионы нашей страны принимают активное участие в съемке короткометражных игровых фильмов в форме киноурока – добрых историй о вечных ценностях, призванных познакомить ребят с нравственными понятиями, моральными принципами. Всего планируется снять 85 таких фильмов - в 85 субъектах Российской Федерации.

Добавим, что 9 февраля в школе №1 (г. Псков, ул. Калинина, д.5) состоится презентация проекта «Киноуроки в школах России».