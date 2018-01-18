Культура

День памяти Пушкина пройдет в Великих Луках

Сегодня, 9 февраля, в конференц-зале Центральной городской библиотеки Великих Лук состоится трансляция конференции-вебинара «День памяти А. С. Пушкина» из Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, на которой будут представлены ее проекты, посвящённые великому русскому поэту и прозаику, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Речь пойдёт об итогах и перспективах развития Всероссийского конкурса исследовательских, проектных и творческих работ о жизни и творчестве А. С. Пушкина «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет...». При подготовке работ был активно задействован цифровой контент Президентской библиотеки. На конференции специалисты детально рассмотрят опыт использования ресурсов первого электронного национального книгохранилища России.

На мероприятии будет представлен международный открытый творческий веб-марафон «Пушкин без границ». Кроме того, состоится передача авторской книги «Бес арапский бессарабский» (о кишинёвском периоде творчества поэта) в фонд Президентской библиотеки.

Также будет представлен проект Натальи Митрофановой, руководителя международного библиотечного центра Псковской областной универсальной научной библиотеки «Пушкин без границ».