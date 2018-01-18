Культура

Великолукская театральная мастерская «Капитошка» стала призером Международного конкурса детской рукописной книги

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел ХХ Международный конкурс детской рукописной книги. На конкурсе были представлены стихи, рассказы, сказки, очерки, путевые заметки с реальным или фантастическим сюжетом, легенды, предания, истории о жизни своей семьи, далеких и близких предков.

В конкурсе приняли участие и великолучане. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «ГДК им. Ленина», детская театральная мастерская «Капитошка» и руководитель ИЗО и лепки, художник-декоратор Татьяна Савинова вместе с юными воспитанниками представила рукописную книгу «Легенда о святой Ольге и райских яблочках».

Тема книги была выбрана для того, чтобы рассказать всем о славном и древнем городе Воинской Славы Великие Луки, его легендах и преданиях.

По итогам конкурса работа Детской театральной мастерской «Капитошка» заняла второе место, а книга «Легенда о святой Ольге и райских яблочках» была передана в музей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.