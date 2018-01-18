Культура

Новые-старые сани «обкатают» завтра на масленичных гуляниях в пушкинском Бугрово

Первыми масленицу в пушкинском Бугрово в этом году отпразднует группа, которая едет в Святогорье из Санкт-Петербурга. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» первый «прокат» обновлённой фольклорной, театрализованной интерактивной программы «Не житье, а масленица» в музейном комплексе «Водяная мельница в деревне Бугрово», на подворье у мельника назначен уже на завтра, на 10 утра.

Гостей научат играть в старинные игры. У них будет редчайшая по нынешним временам возможность поучаствовать во взятии снежного городка - в пушкинские времена это была традиционная масленичная забава. Кроме того, на нынешней масленице музейщики впервые «обкатают» новое приобретение - старые, прошлого века деревенские сани. Бытовавший с давних времен в псковских деревнях обряд волочения бороны тоже будет проведен «с участием» старинного, начала ХХ столетия, сельскохозяйственного орудия. Ну и, разумеется, участники программы вместе с музейщиками вспомнят, что и как писал о «жирной масленице» Пушкин, сожгут масленичное чучело и отведают праздничных «блинцов» с чаем, заваренным на душистых святогорских травах.

В этом году, уточнили в Пушкинском заповеднике, масленицу в Бугрово будут гулять до конца следующей недели, то есть до 18 февраля. Узнать о праздничной затее подробнее можно на официальном сайте музея-заповедника или по телефонам в музее: 8 (81146) 2-18-15, 8 (81146) 2-23-21. По этим же телефонам можно сделать и предварительную заявку, чтобы гарантировано попасть на программу: в «Михайловском» напоминают, что музей в Бугрово может принять единовременно не более сорока человек.