Культура

В «Михайловском» наградили победителей конкурса чтецов

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоялась церемония награждения школьников-победителей регионального конкурса чтецов произведений поэта. Это молодые люди в возрасте от 8 до 17 лет, воспитанники учебных заведений Себежского, Пушкиногорского, Великолукского, Палкинского, Стругокрасненского, Локнянского, Дедовичского района и города Пскова. Впервые в истории музея и области такая церемония прошла не на какой-либо из сцен заповедного Научно-культурного центра, а в сердце «Михайловского» - в кабинете поэта в мемориальном доме Пушкиных, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Поздравляя победителей конкурса, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что на предложение поучаствовать в конкурсе откликнулись сотни ребят по всей области и это ярко показало, насколько важно для сегодняшних молодых людей вновь и вновь открывать поэзию и творчество Пушкина, пропустив его через свою душу. Она пожелала школьникам и дальше – жить свою жизнь с Пушкиным.

Талантливые молодые люди вдохновенно читали в кабинете стихи Пушкина и о Пушкине. Специальную экскурсию по дому-музею поэта для школьников-победителей провела заместитель директора «Михайловского» Людмила Тихонова.

После лауреаты и дипломанты регионального конкурса чтецов приняли участие в литии у могилы поэта и некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре.