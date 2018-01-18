Культура

Какие украшения носили в средневековом Пскове - интересные находки Мстиславского раскопа

Археологи продолжают рассказывать о самых интересных находках на месте бывшей ТЭЦ в Пскове. На своей странице в Instagram Археологический центр Псковской области опубликовал несколько фотографий обнаруженных в Мстиславском раскопе артефактов.

Одной из находок стала умбоновидная бляшка (умбон - серединная бляха щита обычно полусферической формы). По словам археологов, она характерна для раннего железного века (культура псковских длинных курганов), но найдена среди находок древнерусского времени. «Возможно, это еще одно доказательство, что переход от одной культуры к другой был очень плавен», - объясняют специалисты.

Порадовали сотрудников Археологического центра и две литейные формы для отливки украшений. На верхних фотографиях - форма для изготовления многобусинных пронизок, а внизу - для поясных накладок. «На камне хорошо видны следы воздействия высокой температуры, значит литейная форма была использована и возможно, мы когда-нибудь найдем предметы, изготовленные с ее помощью», - не теряют надежды эксперты.

По их мнению, верхняя форма - предварительно не моложе XII века, нижняя - примерно XV век.

О еще одной находке с Мстиславского раскопа рассказала специалист по христианским древностям Юлия Колпакова: «Это створка энколпиона с закругленными концами и парными слезками, с изображением распятия. Над головой Христа, возможно, крест либо неопределимое погрудное изображение. Иконографически и морфологически крест принадлежит к очень большой и разнообразной группе закругленноконечных энколпионов с парными слезками и с распятием на лицевой стороне. Две створки энколпионов такого типа найдены в Пскове в разных раскопах на ул. Ленина, но этот - совершенно миниатюрный (в два раза меньше вышеупомянутых створок), низкорельефный. Аналоги его единичны - это предметы из собрания Русского музея.

По типологии Г.Ф. Корзухиной, А.А. Песковой энколпион из Мстиславского раскопа может датироваться концом XII - 1 половиной XIII вв».

Также на раскопе возле бывшей ТЭЦ были обнаружены предметы с остатками оловянной полуды. «Это когда у вас нет денег на серебро, но красоты в жизни, все равно хочется. Ее трудно найти, тяжело сохранить и невозможно восстановить», - пояснили специалисты. Старший научный сотрудник Псковского археологического центра Сергей Салмин считает, что в раннесредневековом костюме преобладало не золото, а серебро. И поэтому цветовые акценты костюма, смещались в сторону бело-голубой гаммы.

Археологи также рассказали, что один из этапов камеральной работы - зарисовка индивидуальных находок. «Все индивидуальные находки зарисовываются профессиональным художником, чтобы отразить их размер, текстуру, структуру поверхности. Если необходимо, рисунок выполняется в цвете», - пояснили специалисты.