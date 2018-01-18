Культура

В «Михайловском» презентовали первую в мире блокчейн-платформу для музеев, галерей, коллекционеров

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершил работу президиум Международного совета музеев (International Council of Museums, ICOM) России.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, в повестку михайловского заседания президиума, членами которого являются руководители ведущих российских музеев, вошла разработка отдельных подзаконных актов Минкультуры России, регулирующих музейную деятельность. Членам ИКОМ представили концепцию научно-методического центра Министерства культуры Российской Федерации по внедрению и использованию информационных и мультимедийных технологий в музейной деятельности на базе Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва) и презентовали первую в мире блокчейн-платформу для музеев, галерей, коллекционеров.

Кроме того, члены Президиума ИКОМ посетили усадебные комплексы музея-заповедника «Михайловское».

Напомним, Международный совет музеев, ИКОМ (International Council of Museums, ICOM) - неправительственная профессиональная международная организация. Она была создана в Париже в 1946 году. В ЮНЕСКО, а также при Экономическом и социальном совете ООН ИКОМ имеет высший консультативный статус категории «А».

60 лет назад, в 2017 году, статус Национального комитета в составе организации и право представлять музеи и музейных профессионалов страны в мировом сообществе получил и ИКОМ России. Сегодня эта влиятельнейшая организация объединяет более 230 музеев, в нее входят порядка 850 индивидуальных и 120 коллективных членов. Среди работы, которую выполняет ИКОМ - организация крупных международных проектов в регионах федерации, поддержка и развитие международных контактов в профессиональном сообществе, экспертные анализ и оценка нормативных актов в сфере культуры, помощь музеям, издательство книг и информационных материалов.

Президентом ИКОМ России является Александр Шолохов, много лет возглавлявший государственный музей-заповедник М.А. Шолохова в станице Вешенской, сейчас - депутат Госдумы VII созыва, заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре. Наш регион в организации представляет директор федерального государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.