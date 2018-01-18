Культура

В Великих Луках презентуют 4-й выпуск альманаха «Из варяг в греки»

В Великих Луках состоится презентация 4-го выпуска альманаха «Из варяг в греки». В сборнике 90 стихотворений 43 авторов из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Магадана, Пензы, Ставрополя, Орла, Челябинска, Великие Луки и других городов России, Узбекистана, Приднестровья. Альманах один раз в два года выпускает в Великих Луках творческая группа «Рубеж».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ЦГБ им. Семевского, в сборник вошли произведения великолукских авторов: Андрей Канавщиков, Любовь Лаврентьева, Татьяна Лапко, Олег Мигров, Светлана Размыслович, Александр Сапунов, Игорь Саюнов, Александр Юринов (теперь в г. Екатеринбург).



Ведущий - Андрей Канавщиков, член Союза писателей России, поэт, прозаик, литературный критик - представит сборник 19 февраля в 14.30 в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. М. И. Семевского.