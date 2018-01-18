Культура

Сольный концерт Александра Масловского состоялся в Великих Луках

В Великих Луках в музыкальной школе имени М. П. Мусоргского состоялся сольный концерт лауреата международных конкурсов, студента государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Александра Масловского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре администрации Великих Лук, Александр обучался в великолукской музыкальной школе под руководством преподавателя по классу фортепиано Натальи Новицкой.

В программе прозвучали произведения Р. Шумана, Г. Форе, К. Шимановского, Ф. Листа. Александр виртуозно исполнил программу, покорив зрителей своим мастерством и талантом.