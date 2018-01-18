Культура

Псковичей приглашают на творческий вечер «Сплетение поэзии и прозы»

18 февраля в 16.00 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева в Пскове состоится творческий вечер «Сплетение поэзии и прозы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, мероприятие проходит в рамках тематических встреч с интересными людьми «Живые книги».

Участник творческого вечера - молодой псковский поэт, занявший второе место в «Открытой номинации» поэтического конкурса «Словенское поле - 2017», Олег Алексеев.

Также будет представлен сборник очерков автора с известным для псковичей именем в социальной сети - Джек Дениэлс. Сборник очерков (изданный после смерти Джека Дениэлса) представит его жена (Кекела Мустафаева).

Творческий вечер пройдет под аккомпанементы музыкальных групп «Старый город» и «Гефест» (Пскова). Прозвучат песни на стихи Олега Алексеева в исполнении Юлии Тульской.