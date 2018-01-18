Культура

Псковская областная библиотека продолжает конкурс «Не бывает нерешенных вопросов»

Продолжается региональный конкурс «Не бывает нерешенных вопросов», организованный Псковской областной универсальной научной библиотекой.

Смотрите и отвечайте на второй вопрос из пяти.

Напомним правила конкурса. На сайте библиотеки pskovlib.ru в разделе «Новости» 8, 12, 16, 22 и 26 февраля будут размещаться видео-вопросы от специалистов Псковской областной научной библиотеки.

Ответы принимаются с 26 февраля (после размещения последнего пятого вопроса) по 27 февраля в электронном виде по адресу konkurs-runet@bk.ru.

Три участника, приславшие первыми правильные ответы – победители.

Их награждение состоится 28 февраля в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Первый вопрос конкурса можно посмотреть ЗДЕСЬ.