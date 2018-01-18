Культура

Псковский музей разработал интерактивную программу «Едет Масленица по льду, везет блинцы на меду»

Интерактивная программа «Едет Масленица по льду, везет блинцы на меду» открыла серию культурно-образовательных программ для детей «Широкая масленица» в Псковском музее-заповеднике.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, на занятиях дети узнают историю и традиции масленичной недели, познакомятся с масленичными играми и забавами, на творческом задании сделают подарок для Масленицы.

11 февраля в Псковском музее-заповеднике проведена первая интерактивная программа «Едет Масленица по льду, везет блинцы на меду» для родителей с детьми.

Программы проводятся в Поганкиных палатах и Приказной палате на территории Кремля по предварительной заявке.

Заказать программу можно по телефонам: 8 (8112) 66-18-29 (Поганкины палаты), 8 (8112) 72-45-74 (Приказная палата).