Культура

«Псковские кружева» поздравили эстонский ансамбль «Хелгерид» с 10-летием

10 февраля состоялся выезд Народного самодеятельного танцевального коллектива «Псковские кружева» в п. Ряпино (Эстония).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском Доме офицеров, псковский коллектив подготовил творческое поздравление ансамблю «Хелгерид» в связи с 10-летием творческой деятельности.

Псковские танцоры покорили участников праздника своим ярким неординарным выступлением. Специально для праздника был разучен эстонский народный танец - зал принимал бурными аплодисментами стоя.

Не менее эффектным оказался заключительный номер с участием директора «Дома офицеров» Александра Царкозенко в качестве солиста. Весь зал подпевал песню эстонской певицы Анне Вески «Позади крутой поворот».

С 2014 года ансамбль «Хелгерид» связывает дружба и совместное творчество с танцевальным коллективом «Псковские кружева».

Ансамбль «Хелгерид» хорошо известен в Эстонии и за пределами. Успешные выступления в России, Турции, Финляндии, Венгрии, Македонии, Сербии, Болгарии, Словакии, Австрии, Румынии, Латвии и Литве - показатели незаурядного таланта коллектива, получившего целый ряд престижных премий.