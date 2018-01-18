Культура

Псковичи и великолучане примут участие в фестивале творческой молодежи

20-23 февраля в Архангельске пройдет традиционный фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим». Впервые проведенный в 2011 году фестиваль стал популярным событием для творческой молодежи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки, в этом году участие в фестивале примут 16 городов России, среди которых два города-героя (Санкт-Петербург, Севастополь) и 14 городов воинской славы: Анапа, Архангельск, Великие Луки, Великий Новгород, Выборг, Ковров, Мурманск, Наро-Фоминск, Полярный, Псков, Смоленск, Тверь, Туапсе, Хабаровск.

Такие города, как Великие Луки, Севастополь, Санкт-Петербург и Наро-Фоминск уже стали постоянными участниками фестиваля, а творческие коллективы городов Выборг и Ковров впервые прибудут в Архангельск. Для участия в фестивале в Архангельск приедет 117 представителей молодежи. В программе фестиваля конкурс исполнительского художественного творчества в жанрах «вокал», «хореография» и «художественное слово».

В военно-патриотическом клубе «Орден» пройдет конкурс мероприятий патриотической направленности для молодежи. Для специалистов, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию молодежи, состоится просмотр фильма «Карп отмороженный» в кинотеатре «Мираж Синема» в ТРЦ Макси, с его последующим обсуждением.

Кроме того, приезжие коллективы будут радовать архангелогородцев своими выступлениями в рамках концертов в муниципальных учреждениях культуры города.

23 февраля состоится митинг и возложение цветов к монументу Великой Победы в Великой Отечественной войне и к стеле «Архангельск – город воинской славы» с участием первых лиц города и области. Завершится фестиваль в Архангельском областном театре драмы имени М.В. Ломоносова праздничным Гала-концертом. 23 февраля в 20:00 горожан ждет салют, посвященный празднованию Дню защитников Отчества.