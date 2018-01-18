Культура

В Великих Луках открылась выставка местных художников «Отражение времени»

9 февраля в Великих Луках в Центре эстетического воспитания открылась выставка местных художников «Отражение времени». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в выставочном зале нашли место более 90 работ четырнадцати авторов. Среди них пейзажи Василия Година, яркие женские образы Елены Гаевской, нежный батик и акварели Марины Спиренковой.

Серию живописных работ и акварелей представил Владимир Оржеховский. Украшением экспозицию стала роспись по фарфору Татьяны Оржеховской. На выставке были представлены графика и живопись Инны и Александра Павловых. Отдельного внимания заслуживают портреты участников Великой Отечественной войны Владимира Балаханова, также представлены работы Петра Дудко, Бориса Лиханова, которые работают как в классической, так и абстрактной манере.

В выставке приняли участие и молодые художники, выпускники Центра эстетического воспитания. Публике были представлены серии «Провинциальные натюрморты» и «Гаражи» Ильи Оржеховского и необычайно свежая живопись молодой художницы Алины Войтушко. Олег Александров представил на этот раз монументальные полотна на исторические сюжеты и военно-патриотическую тематику. Свой взгляд на современные события в мире отразился в композициях Владимира Травкина.

Во время открытия выставки Владимир Травкин выступил с предложением к коллегам о создании сайта «Великолукские художники» (http://art-vluki.umi.ru). Зайдя на ресурс, можно познакомится с ведущими великолукскими художниками – членами Союза художников России и увидеть их работы.

Поприветствовать собравшихся в зале художников и поздравить их с открытием совместной выставки пришли заместитель главы администрации города Ираида Бушенкова и председатель комитета культуры администрации города Анжелика Романюк. По традиции Центра эстетического воспитания торжественное открытие выставки сопровождали музыкальные номера.

Экспозиция продлится до 2 марта. Вход свободный. Возможна организация экскурсий.