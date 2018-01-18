Культура

Зимняя поездка в Михайловское помогла победительнице конкурса понять природу пушкинского вдохновения

Портал «ГодЛитературы.РФ» опубликовал путевые заметки Натальи Нерастенко из музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» - жительница Санкт-Петербурга стала победительницей конкурса на лучший репортаж о литературных достопримечательностях «В место гения» и была награждена поездкой а псковские пушкинские места.

Наталья Нерастенко с мамой в музее-заповеднике «Михайловское». Фото информационной службы музея

«Мне говорили, что усадьба особенно хороша летом и осенью, - признается Наталья. - Но я купила теплые варежки, запаслась чаем и отправилась в гости к Пушкину холодным январским вечером». По словам победительницы зимний «мертвый сезон» стал для нее сезоном открытий, и главное из них касается не столько каких-либо биографических подробностей из жизни поэта, но природы его вдохновения.

«Пустые комнаты, в которых только зимние сумерки и дух прошлого, заснеженные тропинки парков, свистящий ветер за окном русской бани - все это позволяет ощутить любовь поэта к миру. Ведь легко любить природу среди цветущих летних садов, и легко любить Россию, попивая шампанское в Петербурге. А наследие Пушкина, бережно хранимое в Михайловском, рассказывает о любви, несмотря на колючие вьюги, простую небогатую жизнь и репутацию ненадежного вольнодумца».

Фото Натальи Нерастенко

«Затем мы и ходим по старым домам, и читаем старые дневники - приобретаем опыт, у которого нет времени и эпохи, - пишет Наталья Нерастенко. - Мне пока не посчастливилось встретить человека, изменившего свое время, но благодаря поездке в музей-усадьбу такой человек протянул мне руку сквозь сотню лет».

Адрес травелога Натальи Нерастерко в сети - https://godliteratury.ru/projects/mikhaylovskoe-v-gosti-k-geniyu.

Напомним, что конкурс на лучший репортаж о литературных достопримечательностях «В место гения» - совместный спецпроект «Российской газеты» и портала «ГодЛитературы.РФ». Среди его партнеров - Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», а среди членов жюри - директор музея Георгий Василевич.