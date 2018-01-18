Культура

Великолучане вернулись с призами с Международного конкурса юных пианистов

10 февраля в Санкт-Петербурге, на родине известной пианистки XX века Марии Юдиной, прошел 10-й юбилейный Международный конкурс юных пианистов. В нем приняли участие представители городов Псковской области и Беларуси.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре администрации города Великие Луки, по условиям конкурса исполнительская программа включала два музыкальных произведения: пьесу русского композитора и любого другого по выбору исполнителей (одна из них должна быть кантиленного склада, другая – виртуозная).

Выступления конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли проректор Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского Константин Зенкин; ученица Марии Юдиной, доцент Российской академии им. Гнесиных Марина Дроздова; заместитель директора Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Зоя Королева и заведующая фортепианным отделом ДШИ Невеля Елена Пехурова.

В число победителей конкурса вошли воспитанницы великолукской ДМШ №1. Так, дипломы третьей степени получили Алина Лексунова и Анастасия Яровикова. Специальный приз за исполнение пьесы Ракова «Концертный этюд ля минор» получила Ксения Богданова. Грамота за участие в конкурсе вручена Юлии Жуковой. Дипломами за подготовку учащихся были награждены их преподаватели. После награждения всем участникам конкурса был показан фильм о Марии Юдиной.

Кроме того, Юлия Жукова и Алина Лексунова поучаствовали в мастер-классе, который провела Марина Дроздова.