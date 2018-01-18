Культура

Акция буккроссинга проходит в Великих Луках

С 12 по 18 февраля Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» проводит Вторую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, который с 2012 года отмечается 14 февраля в более чем 30 странах мира.

Главная идея праздника - вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке имени Семевского г. Великие Луки, к акции присоединился и город на Ловати.

В фойе Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского сегодня, 14 февраля, организован буккроссинг: можно взять любую понравившуюся книгу, а также оставить свою.

Также в 17.30 в конференц-зале библиотеки состоится презентация книги Валентины Румянцевой «Будни сельского музея». В книгу вошли статьи из сборника «Легенды и были Полибинской усадьбы» и новые, по истории создания музея.