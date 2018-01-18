Культура

Александра Пушкина, каким его увидел художник из Ораниенбаума, представили в «Михайловском»

Вчера в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в рамках XXI Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко открыли выставку живописи петергофского (точнее даже - ораниенбауманского) художника Виктора Петрова-Гринёва. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленте Новостей в музее, в экспозицию вошло порядка двадцати очень ярких работ, которые являются не прямыми иллюстрациями произведений или биографии поэта, но авторскими «откликами» на отдельные сюжеты из жизни и сочинений Пушкина.

Виктор Петров-Гринёв. Из темы «Александр Пушкин». «Святогорский монастырь».

Выставку «Александр Пушкин. Живопись Петрова-Гринёва» участникам чтений представили гости из Петергофа, из центральной районной библиотеки, которая вот уже два года носит имя Гейченко, и Центральной библиотечной системы Петродворцового района Санкт-Петербурга. Так библиотекарь ЦРБ, председатель общества «Возрождение Петергофа» Маргарита Агеева поблагодарила Пушкинский Заповедник, благодаря дружбе и поддержке которого библиотека имени Гейченко обрела многих и многих партнёров. Она также напомнила о совместных проектах: о том, в частности, что за три года в библиотеке состоялось пять выставок из собрания музея. Вот и в эти февральские дни, когда библиотека и ЦБС проводят уже третий фестиваль «General Fest» памяти Семёна Гейченко, в шутку называвшего себя «генерал Енчиков», сотрудники Пушкинского Заповедника участвуют в этом «генеральском» параде профессионального искусства и любительского творчества двумя серьёзными выставками. Это живопись художника-монументалиста, сотрудника музея-усадьбы Ганнибалов «Петровское» Натальи Аксёновой (экспозиция «Под знаком Пушкина») и фотографии фотохудожника, сотрудника заповедной службы информации Николая Алексеева (выставка «Волшебные места, где я живу душой»).

Вторая гостья, заместитель директора ЦБС Петрозаводского района Петербурга Анна Иванова подробно рассказала о творческом пути художника, несколько работ которого уже экспонировали в Михайловском пять лет назад - в рамках выставки «Я родился в Петергофе» к 110-летию со дня рождения С.С. Гейченко. Она коротко прокомментировала экспозицию, отметив, что тему «Александр Пушкин» художник разрабатывает уже четверть века, а затем передала в библиотеку заповедника и подарила каждому слушателю чтений каталог альбом с репродукциями лучших картин своего замечательного земляка.

Выставка «Александр Пушкин. Живопись Виктора Петрова-Гринёва» размешена в малом зале музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до 14 апреля.