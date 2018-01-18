Культура

Кино из Великих Лук покажут в нескольких кинотеатрах России

Фильм «Инцидент с архивом Уральцева», снятый великолукской студией «Белый коч», покажут в кинотеатрах трех областей: Псковской, Тверской и Новгородской. Как стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей, пока список городов, в которых начались показы, таков: Остров, Порхов, Дно, Пушкинские Горы, Опочка, Невель, Новосокольники, Торопец, Бежецк, Калязин, Торжок.

Съемочная группа приглашает всех жителей и гостей этих городов посетить сеанс великолукского фильма и оставить объективный отзыв о фильме на платформе КиноПоиск.

Картина была выпущена в свет в 2017 году. Это драматическая история о том, как два наемника частной охранной компании, выполняя очередное задание, сталкиваются с необходимостью убить гражданских, перевозящих научный архив из закрытого КБ. Охранники отказываются исполнять приказ и идут против компании. Компания отправляет команду зачистки для ликвидации отступников.