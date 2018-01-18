Культура

Библиотеки Пскова присоединились к Второй общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

Библиотеки Централизованной библиотечной системы г. Пскова присоединились к Второй общероссийской акции «Дарите книги с любовью», сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС.

С 12 по 18 февраля Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» проводит «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, который с 2012 года отмечается 14 февраля в более чем 30 странах мира.

Главная идея праздника - вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий.

Гостями Библиотеки – Центра детского чтения в этот день были первоклассники «Лицея экономики и основ предпринимательства №10». Ребята узнали, о том, что Международный День книгодарения - один из самых молодых праздников в календаре, призванный вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги, тем самым прививая миллионам любовь к чтению. В литературно – игровой программе «Сказочный калейдоскоп» ребята отправились в путешествие по страницам сказок, превращались в сказочных персонажей, отгадывали литературные загадки, весело подпевали сказочным персонажам.

Со встречи каждый ребенок ушел не с пустыми руками, а получил в подарок книгу – сюрприз, а библиотеке в подарок от ребят в этот день досталась целая корзинка интересных книг.

Детская библиотека «ЛиК» благодарит юных читателей и их родителей за активное участие в акции. Подаренные книги займут достойное место на полках библиотеки.

Акция продлится еще до 18 февраля, у псковичей есть возможность подарить любимой библиотеке книги.