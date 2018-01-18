Культура

Книга Надежды Вальнер стала самой популярной у читателей электронной библиотеки «Псковиана»

Книга псковской писательницы Надежды Вальнер «Ольгин град» стала самой популярной у читателей электронной библиотеки «Псковиана» в 2017 году. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте http://pskoviana.ru.

Лидирующую позицию книга Надежды Вальнер для детей младшего школьного возраста занимает второй год подряд. В 2017 году к этому электронному изданию обратились 928 раз.

Отметим, что на втором месте в рейтинге - издание Витебского губернского статистического комитета «Землевладение и землевладельцы Витебской губернии в 1905 году». Тройку лидеров замыкает «Псковский край в истории России», ее в 2017 году открыли 313 раз. ТОП-10>>>

Добавим, что Надежда Вальнер является соавтором и инициатором издания сборника стихов «Душою к Пушкину причастна», автором серии детских книг «Малышам о Пскове»: «Ольгин град», «Господин Псков», «Псков губернский», «Благословенный Псков». Также Надежд Вальнер - автор книги «Сказ о Пскове», в которую вошли пьесы «Три луча», «Ледовое побоище», «Господарство Псковское», «Вече».

Серия книг «Малышам о Пскове» отмечена Международной национальной секцией по детской литературе в г. Москве, писателем С. В. Михалковым; дипломом «Лучший издательский проект года» в 2008 году в рамках областного этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»; дипломом лауреата за победу во II этапе Всероссийского конкурса в области педагогики на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в Северо-Западном федеральном округе в 2008 году. Книга «Благословенный Псков» признана лучшей на VI Международном книжном форуме «Русский запад» в номинации «художественное оформление».

10 июня 2010 года в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина состоялась премьера спектакля «Сказ о Пскове». Режиссер - Елена Шишло. Спектакль с успехом прошел на Большой сцене театра, на открытой площадке во дворе Поганкиных палат.

5 декабря 2017 года в Пскове состоялся спектакль «Александр Невский - имя России» по мотивам пьесы Надежды Вальнер «Ледовое побоище». Спектакль был поставлен 300-летию Александро-Невской лавры в 2013 году при поддержке правительства Санкт-Петербурга и МСКПОО «Александровское Собрание». Режиссер - народный артист России Валерий Никитенко (театр Комедии им. .Н.П. Акимова). В спектакле задействованы актеры ведущих театров Санкт-Петербурга. Постановка прошла по многим городам России, в том числе в г. Екатеринбурге.