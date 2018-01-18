Культура

Спектаклем о судьбе поэта в России завтра в «Михайловском» завершат дни памяти Пушкина

Завтра, 17 февраля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» впервые выступит труппа Великолукского драматического театра, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Спектаклем «В то время я гостила на земле»12+ актеры из города на Ловати завершат большую программу событий, приуроченных к дням памяти Пушкина.

Сцена из спектакля «В то время я гостила на земле» (со страницы театра в социальной сети)

Спектакль «В то время я гостила на земле» - новая работа театра: в конце прошлого года его поставил великолукский режиссёр, заслуженный артист России Павел Сергеев. Не случайно его названием стала строка из стихотворения Анны Ахматовой: постановка рассказывает о непростой судьбе этой женщины - «Коломбины десятых годов», «царицы русской поэзии», наконец, «златоустой Анны всея Руси», как назвала Ахматову ее современница Марина Цветаева. Актеры со сцены ведут речь о творчестве поэта, рассказывают об ее окружении и эпохе.

Спектакль будет дан в Научно-культурном центре «Михайловского» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Начнется он в 15.00.