Псковская областная библиотека продолжает конкурс «Не бывает нерешенных вопросов»

Продолжается региональный конкурс «Не бывает нерешенных вопросов», организованный Псковской областной универсальной научной библиотекой.
Смотрите и отвечайте на третий вопрос из пяти:
Напомним правила конкурса. На сайте библиотеки http://pskovlib.ru/ в разделе «Новости» 8, 12, 16, 22 и 26 февраля размещаются видео-вопросы от специалистов Псковской областной научной библиотеки.
Ответы принимаются с 26 февраля (после размещения последнего пятого вопроса) по 27 февраля в электронном виде по адресу konkurs-runet@bk.ru.
Три участника, приславшие первыми правильные ответы, станут победителями.
Награждение состоится 28 февраля в Псковской областной универсальной научной библиотеке.
Заданные видеовопросы можно посмотреть здесь:
Вопрос № 1.
Вопрос № 2.