Культура

Псковский музыкант Александр Тучкин отмечает 80-летний юбилей

18 февраля отмечает 80-летний юбилей ветеран педагогического труда, Заслуженный работник культуры России Александр Тучкин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Александр Тучкин стоял у истоков открытия Псковского областного культурно-просветительного училища.

С 1963 по 1995 г. Александр Федорович возглавлял дирижерско-хоровую комиссию и являлся бессменным художественным руководителем сводного студенческого хора. Народный артист СССР Иван Козловский, однажды услышав хор, оценил его по достоинству и выразил желание выступать с коллективом в качестве солиста на Всесоюзном празднике поэзии в Пушкинских Горах. Творческое сотрудничество с народным артистом продолжалось в течение 13 лет. Иван Козловский всегда высоко оценивал профессиональный уровень подготовки студентов дирижерско-хоровой специализации.

Многие выпускники Александра Тучкина работают сегодня преподавателями детских музыкальных школ Псковской области, руководителями хоровых коллективов и благодарят своего любимого педагога за доброту, внимание, полученные профессиональные знания.

Администрация, педагогический коллектив, выпускники Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова от всей души поздравляют с 80-летним юбилеем всеми любимого и уважаемого ветерана педагогического труда, Заслуженного работника культуры Александра Тучкина и желают здоровья, отличного настроения, оптимизма и всех благ.