Культура

Показатели эффективности деятельности музеев-заповедников обсудят сегодня на заседании Ученого совета «Михайловского»

Ученый совет Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня начал свою работу, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Помимо отчетов о деятельности музея с 2012 года по настоящее время на заседаниях Ученого совета предполагается обсудить вопросы корректировки целевых показателей эффективности деятельности музеев-заповедников и их руководителей. В частности, член Ученого совета, доктор философских наук, профессор высшей школы Тамара Гудима отметила, что при оценке эффективности музея, помимо главных на сегодняшний день для Министерства культуры Российской Федерации показателей - арифметического количества посетителей и доходности музея, не просто может быть, но и должна учитываться его социальная значимость для региона (создание рабочих мест, разнообразные образовательные и культурные социально-ориентированные программы для детей и взрослых, прочее), тем более - в регионе депрессивном, каким является в том числе и Псковская область.

О том, что музей по определению должен в первую очередь выполнять государственную работу по сохранению, изучению и пропаганде культурного наследия напомнил член Ученого совета, первый заместитель председателя Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, президент Клуба музейных директоров Александр Кузьмин.