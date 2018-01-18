Культура

Пушкиногорские школьники сегодня бесплатно побывали на спектакле об Анне Ахматовой

Спектакль Великолукского драматического театра «В то время я гостила на земле» тепло приняли жители и гости Святогорья. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в числе благодарных зрителей были и ученики средних и старших классов Пушкиногорской санаторной школы-интерната, для которых вход на выступление артистов из города на Ловати был бесплатным.

Автор композиции и постановщик спектакля, великолукский режиссер, заслуженный артист России Павел Сергеев объединил в единую сценическую ткань прозаический рассказ о жизни и творчестве Анны Ахматовой, ее стихи, а также сочинения Николая Гумилева, Александра Блока, Марины Цветаевой.

Представляя зрителям свою новую работу, ориентированную, прежде всего, на школьную аудиторию, режиссер также упомянул и небольшую техническую подробность - он сказал, что для показа в «Михайловском» спектакль пришлось несколько адаптировать к сцене малого зала музейного Научно-культурного центра и выразил уверенность, что общее зрительское впечатление от этого не пострадало.