Культура

У Дома офицеров псковичей приветствовали Евстигней-боярский сын, Маланья и Фотинья

Псковский Дом офицеров стал одной из площадок, на которых проходили Масленичные гуляния. Праздник начался со знакомства с ведущими. Гостей приветствовали Евстигней-боярский сын и псковские барыни Маланья и Фатинья.

Участников ждали игры, конкурсы, танцы, песни и призы от спонсоров. Закончился праздник Масленицы большим хороводом и сжиганием чучела Масленицы.

В празднике для псковичей выступили творческие коллективы «Дома офицеров»: вокальный коллектив «Лаванда», театр танца «Русские узоры», вокалист Виталий Трусов, а также Домашний театр «Колыбель» с Галереи «Музей моего дома».

Фото с официального сайта псковского Дома офицеров