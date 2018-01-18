Культура

Оценивать деятельность «Михайловского» с учётом его градообразующей функции рекомендовал Учёный совет музея

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершился Учёный совет, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Среди решений совета, в состав которого входят руководители и сотрудники ведущих пушкинских музеев Российской Федерации, а также других государственных музеев страны, писатели, педагоги, чиновники, курирующие деятельность по сохранению памятников истории и культуры, другие специалисты — ряд конкретных предложений по оценке эффективности работы как «Михайловского» в частности, так и других музеев-заповедников в целом, несколько ходатайств в адрес Министерства культуры РФ, отдельные рекомендации к плану работы Пушкинского Заповедника в ближайшие месяцы и годы. Так, например, в решение Учёного совета включён пункт о проведении в 2019 году (напомним, что это год 220-летия со дня рождения Пушкина и 120-летия с момента передачи сельца Михайловского в госсобственность) заседание Содружества Пушкинских музеев. Планируется, что заседание будет сопровождаться научной конференцией и двумя передвижными выставками.

Среди ходатайств к МК РФ есть просьба о выделении средств на приобретение транспорта для работы с детскими туристическими группами и для завершения работы по обеспечению доступа посетителей музея в интернет. В числе рекомендаций по дальнейшей работе музея — пункт о целесообразности заключения договоров о сотрудничестве с Псковской и Великолукской епархиями для осуществления работы с паломниками и так далее.

Учёный совет единогласно признал эффективной работу Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина в период с 2012 по 2017 год и предложил включить в перечень целевых показателей для оценки деятельности музеев-заповедников качественные и количественные показатели в части сохранения, восстановления, изучения и публичного представления историко-культурного мемориального ландшафта и в сфере деятельности, обеспечивающей работу по содержанию и эксплуатации объектов инфраструктуры на вверенных музею территориях. Кроме того, при оценке эффективности деятельности Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» МК РФ Учёный совет музея рекомендует учитывать его градообразующую функцию и работу по решению социальных проблем региона.