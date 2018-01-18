Культура

Вечер, посвященный 30-летию литературно-художественного музея им. Ивана Васильева, пройдет в Борках 20 февраля

23 февраля литературно-художественный музей имени писателя Ивана Васильева в деревне Борки Великолукского района отмечает юбилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, 30 лет минуло с того дня, когда после торжественного открытия первую экскурсию по музею провел сам его создатель, писатель-публицист, фронтовик, лауреат Ленинской и Государственной премий Иван Васильев.

Многое произошло в жизни музея с того времени, но музей продолжает работать, принимать экскурсии, встречать гостей, организовывать праздники.

20 февраля в 14.00 в музее состоится юбилейный вечер, приглашаются все желающие.