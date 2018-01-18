Культура

Студенты и преподаватели Псковского колледжа искусств выступили в музее-усадьбе Римского-Корсакова в Вечаше

Концерт преподавателей и студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова прошел в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше (Плюсский район) 13 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже искусств, в концерте прозвучала камерно-инструментальная музыка композиторов XIX-XX века: скрипичные дуэты в сопровождении фортепиано А. Корелли и К. Караева (исполнители - студентки 2 курса Дарья Крашевская, София Рашковская, концертмейстер - преподаватель Анна Гаранова), пьеса Ф. Листа «Охота» (исполнительница - студентка 1 курса Елизавета Бокатая), 1 часть сонаты №15 Л. Бетховена (исполнительница – студентка 2 курса Светлана Ендальцева), «Русская песня» С. В. Рахманинова (исполнители - фортепианный дуэт Елена Кутьина и Елизавета Бокатая), «Этюд-картина N9, op.39 С.В. Рахманинова (исполнитель - преподаватель колледжа Виктор Иванов).

Добавим, что перед началом концерта состоялось открытие персональной выставки самодеятельного художника Валентина Плискина «Очарованный странник», на которой было представлено 25 работ - деревянные миниатюры, резьба по дереву, акварели.