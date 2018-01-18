Культура

Персональная выставка художника Василия Година открылась в Великих Луках

В выставочном зале «Мир искусств» Великих Лук открылась выставка работ члена Союза художников России Василия Година.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, персональная выставка «В кругу семьи» приурочена к юбилею художника. На суд зрителей он представил порядка 30 картин. По большей части это свежие работы, написанные за последние два года. Все картины художника отражают семейные ценности – любовь к дому, городу, Родине.

Пейзажи среднерусской полосы и городские мотивы, где посетители легко узнают уголки Великих Лук - любимые темы автора и почитателей его таланта. Большое место в творчестве Василия Година занимают цветы, особенно пионы.

Выставка продлится до 10 марта.

Василий Алексеевич Годин родился в Краснодарском крае в 1953 году. В 1972 году закончил художественно-педагогическое отделение Туркменского государственного художественного училища им. Шота Руставели. В середине 70-х началась его выставочная деятельность, а в 1988 году Василий Годин был принят в Союз художников. За эти годы его работы выставлялись в Москве, Ашхабаде, Витебске, Пскове и в Великих Луках, где он живет с 1992 года. Произведения художника находятся в частных коллекциях великолучан, а также любителей живописи Германии, Италии и США.