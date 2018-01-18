Культура

Концертом отметит свое 35-летие псковский ансамбль «Улыбка» 25 февраля

25 февраля в 14.00 на сцене Городского культурного центра состоится юбилейный вечер, посвященный 35-летию Детского образцового хореографического ансамбля «Улыбка».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГКЦ, юные танцоры представят программу «Мы посетили зоопарк». Зрители вместе с ведущими концерта заглянут в гости к страусам, к маленьким цыплятам и веселым поросятам, увидят удивительный мир бабочек и стрекоз, озорных барбариков и чертиков. Также в праздничном концерте будут представлены премьерные номера. «Всех гостей пригласят на яблочный пир полакомиться медом, побывать на болоте с лягушатами и загадать желание, поймав волшебную щуку, повеселиться на лужайке с козой и увидеть завораживающий танец павлина» - поделилась заместитель директора по организационно-массовой работе ГКЦ Галина Федорова.

Перед началом концерта, с 13.00 можно будет полакомиться сладостями в буфете и послушать песни в исполнении гостей праздника, вокальной студии «Город Детства».

Добавим, что на протяжении многих лет коллектив «Улыбка» является лауреатом областных, общероссийских и международных фестивалей-конкурсов хореографического творчества. В ноябре 2017 года коллектив выезжал на Первый Международный детско-юношеский фестиваль искусств «Талантиада», который проходил во Всероссийском детском центре «Орленок» в городе Туапсе, где ансамбль получил диплом I степени и звание лауреата I степени в номинации «Танцующая талантиада. Ансамбли», а также специальный приз и денежное вознаграждение от членов жюри и его председателя Руслана Алехно.

Руководит ансамблем «Улыбка» профессиональный хореограф, обладатель Почетного звания «Душа Земли Псковской» Ирина Денисова.