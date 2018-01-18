Культура

Реализацию совместных культурных проектов обсудил Михаил Ведерников с Михаилом Турецким

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с народным артистом России, основателем и руководителем «Хора Турецкого» Михаилом Турецким. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, разговор состоялся в понедельник, 19 февраля, перед очередным концертом музыкального коллектива в Пскове. Они обсудили возможность реализации совместных музыкальных проектов, в частности, говорили о «Празднике Песни», который родился в год 25-летия хора. Формат мероприятия - уличное народное караоке.

За три года праздник прошел в 50-тигородах России и Казахстана, собрав в общей сложности более 3 млн участников. «Сила этой истории в том, что люди могут прийти на праздник бесплатно. Такие мероприятия заряжают особой энергией, дают чувство единения и сплоченности, несут людям добро и радость», - рассказал музыкант.

Также в рамках рабочей встречи Михаил Турецкий отметил позитивные изменения, произошедшие с момента его последнего визита в регион. «Я здесь не первый раз, и очень рад, что приехал сюда по хорошей дороге, нигде не трясло. Кроме того, вижу, что сам Псков - город воинской славы, старинный и исторический - хорошо выглядит и преображается, значит, здесь над этим работают», - сказал он.

Врио губернатора Михаил Ведерников поблагодарил Михаила Турецкого за внимание к региону и отметил, что со своей стороны администрация области уделяет большое внимание развитию культуры и искусства. «На территории региона проводится немало мероприятий, но мы, безусловно, заинтересованы в расширении культурной афиши, что позволит и разнообразить досуг жителей региона, и привлечь дополнительные турпотоки», - сказал он и выразил надежду на продолжение совместной работы.

Руководитель региона также пожелал артисту и его коллективу успешного выступления и благодарных слушателей.