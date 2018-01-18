Культура

Псковичи могут поучаствовать в чемпионате России по чтению вслух «Открой рот»

В рамках отборочного тура шестого сезона чемпионата России по чтению вслух «Открой рот» все желающие смогут принять участие в соревнованиях по выразительному чтению на время. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие пройдет в клубе «ТИР» 24 февраля в 16.00. Победитель будет представлять Псков на дальнейших этапах чемпионата, финал состоится в Москве.

По правилам чемпионата, участники читают вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а набравший больше всего баллов по итогам тура участник получает в подарок приз от партнера чемпионата - литературной премии «Ясная Поляна».

Участие бесплатное, необходима регистрация на www.biblioring.ru/join

В сезоне 2017-2018 этапы чемпионата пройдут более чем в 100 городах и закончатся весной 2018. Финал чемпионата пройдет летом 2018 года в Москве.

Литературная премия «Ясная Поляна» в этом сезоне - главный партнер чемпионата. Участники отборочных туров будут читать книги авторов, которые становились лауреатами премии за ее 15-летнюю историю, а победители в каждом городе получат их книги в подарок. Среди призовых книг будут как произведения классиков - Валентина Распутина, Фазиля Искандера, так и современных популярных авторов - Владислава Отрошенко, Юрия Нечипоренко и многих других.

Победителям отборочных туров из 100 городов литературная премия «Ясная Поляна» подарит 2500 книг.

Организатор чемпионата России по чтению вслух - ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».