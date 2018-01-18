Культура

Эстонские художники открывают землякам красоту псковских пушкинских мест

В Кохтла-Ярве (Эстония), в Белом зале Музея сланца, вчера открылась выставка «Пушкинские Горы глазами художников Кохтла-Ярве», сообщает портал Delfi. В экспозиции представлена живопись Ольги Жарковой, Аарне Ханни, Айвара Рихкранда и Юрия Хорева - 36 полотен, созданных в прошлом году этими членами «Объединения художников Кохтла-Ярве» во время пленэра в псковских пушкинских местах в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».

Портал отмечает, что этот показ - своеобразный отчёт живописцев о творческой командировке в Россию, и напоминает, что их «творческое паломничество» в Пушкинский Заповедник началось в 2012 году, когда был подписан договор о сотрудничестве между Министерствами культуры Эстонии и России.

Корреспондент Delfi сообщает, что на вернисаж пришли коллеги художников, их ученики из художественной школы и студий, которыми они руководят. Поэт Виктор Гайчук, который также принимал участие в михайловском пленэре-2017 году, прочёл собравшимся на вернисаж свои стихи о Пушкинских Горах.

«Поздравляя художников города с открытием выставки, член Рийгикогу (высший представительный и законодательный орган власти в Эстонской Республике. - Прим. ред.) Валерий Корб отметил, что взаимоотношения между странами существуют не только на уровне официальных лиц - государственных деятелей. Большое значение также имеет и «народная дипломатия», представителями которой в данном случае являются художники Эстонии и России, которые учатся друг у друга, помогают лучше узнать о том, что происходит в их государствах, способствуют разрушению «мифов-страшилок», которые подчас формируют политики-популисты», - пишет корреспондент издания.

Напомним, что специальные пленэры для профессиональных живописцев и графиков - относительно недавний проект музея-заповедника. Он стартовал в 2010 году; до этого времени в «Михайловском» проходили либо студенческие практики (Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и Московского госуниверситета печати), либо персональные пленэры художников - давних друзей заповедника. Среди последних за более чем полвека в Святогорье работали такие мастера как В.М. Звонцов, А.К. Соколов, С.К. Фролов, В.В. Ветрогонский, А.А. Мыльников, С.Н. Репин, А.С. Андреев, К.Г. Претро, Б.А. Диодоров, Д.А. Белюкин и другие. Участниками международного пленэра «Пушкиногорье» для профессиональных художников за восемь лет работы проекта становились живописцы и графики из разных городов России, а также из-за рубежа - не только из Эстонии, но также из Белоруссии, Украины, Финляндии, Китая.

Выставка «Пушкинские Горы глазами художников Кохтла-Ярве» по итогам пленэра прошлого года, информирует Delfi, будет работать в Музее сланца до 10 марта.

Фото: Евгений Капов, http://rus.delfi.ee.