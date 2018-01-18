Культура

Смотр-конкурс художественной самодеятельности ветеранских клубов прошел в Великих Луках

В канун Дня защитника Отечества в ДК ЛК г. Великие Луки прошtл смотр-конкурс художественной самодеятельности ветеранских клубов, работающих на базе Дома культуры Ленинского комсомола. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, мероприятие было посвящено 100-летию со дня создания Красной Армии и 75-летию освобождения города Великих Луки от фашистских захватчиков. В концерте приняли участие 14 клубов – «Здоровье», «Светлана», «Вдохновение», «Добро», «Оптимист», «Трикотажница», «Гармония», «Судьба», «Дружба», «Кудесница», «Родник», «Меркурий», «Россияне» и «Мастер».

Представители ветеранских объединений продемонстрировали не только свои таланты, но и любовь к Родине. В исполнении ветеранов со сцены прозвучали трогательные и проникновенные песни и стихи о гражданской и Великой Отечественной войне, о Родине и ее бесстрашных героях. Самодеятельные артисты исполнили композиции, посвященные истории Великих Лук и 75-летию освобождения родного города от немецко-фашистских захватчиков, рассказали о нелегких солдатских буднях и праздниках. Были затронуты такие важные темы как блокада Ленинграда, нелегкая судьба детей войны и узников концлагерей. Стоит добавить, что многие прочитанные стихи были авторскими.

Как отметили зрители и жюри смотра-конкурса, самых искренних слов восхищения и благодарности достойны все, кто тщательно подготовился и принял участие в патриотическом концерте, включая бессменного помощника всех ветеранских клубов - известного в городе баяниста Николая Видяйкина, аккомпанировавшего выступавшим. А сам праздник художественной самодеятельности показал, что в Великих Луках живут настоящие патриоты, которые прославляют своих героев и бережно хранят память о главных исторических событиях родного города и страны.