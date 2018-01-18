Культура

Сборник «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность» готовится в Псковском колледже искусств

Работа над сборником «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность» началась в Псковском областном колледже искусств им. Н.А Римского-Корсакова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, в сборник войдут доклады участников VI международной научно-практической конференции «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность», которая состоялась 13-14 февраля на базе Псковского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника и Псковского областного центра народного творчества.

Начиная с 2012 года, организатором конференции в рамках празднования Масленицы является Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Отметим, что в этом году тематика конференции привлекла особенно широкий круг специалистов по традиционной народной культуре, промыслам, ремеслам, фольклору и этнографии из различных учебных учреждений страны и ближнего зарубежья: Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургского Российского колледжа традиционной культуры, Рижской школы им. Гердера (Латвия), Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова, Московского государственного института культуры.

Начало конференции-2018 было ознаменовано подписанием Договора о сотрудничестве между Псковским областным колледжем искусств им. Н.А. Римского-Корсакова и Санкт-Петербургским Российским колледжем традиционной культуры.

В свете этого события большой интерес у публики вызвали доклады преподавателей Российского колледжа традиционной культуры, раскрывающие специфику реализации специальности «Декоративно-прикладное искусство» через сохранение традиционных для Санкт-Петербурга ремесел и видов декоративно-прикладного искусства – художественной обработки металла и производства фарфора.

В рамках конференции состоялись презентации двух уникальных публикаций.

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова И.С.Попова представила новое исследование «Новгородский масленичный фольклор».

С. Олёнкин предложил вниманию аудитории книгу «Русский и белорусский фольклор в Латвии на рубеже тысячелетий», представляющую собой публикацию материалов по фольклору и этнографии, записанных на территории русско-белорусско-латвийского пограничья.

Большая часть докладов была представлена преподавателями, студентами, аспирантами Санкт-петербургской консерватории, выступления которых познакомили слушателей с многообразными фольклорно-этнографическими традициями Псковской, Тверской, Новгородской, Липецкой областей, а также затронули актуальные вопросы преподавания фольклорно-этнографических дисциплин в рамках образовательных программ различных уровней образования.

Вопросы использования фольклора в современной педагогике явились темой практических занятий второго дня конференции. Вниманию слушателей были представлены мастер-классы с участием кандидата искусствоведения, доцента кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова И.С. Поповой, а также руководителя студии аутентичного фольклора «Ильинская пятница» Рижской Гризинькалнской школы им. Гердера А.Олёнкиным.

Добавим, что все представленные на конференции доклады, а также исследования заочных участников войдут в сборник статей и материалов с одноименным названием, выход которого планируется в ближайшее время.