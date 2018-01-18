Культура

Выставка «Рождение легенды» откроется в Пскове накануне 100-летия Красной Армии

22 февраля, накануне 100-летия Красной Армии, в Музее-квартире В.И. Ленина (ул. Ленина, 3) откроется выставка «Рождение легенды».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, Красная Армия рождалась во время боев под Псковом 22-25 февраля, во время немецкой интервенции в 1918 году.

На выставке будут представлены документы и вещи из фондов музея - шинель красноармейца, плакаты и фотографии того периода времени. Один из экспонатов - копия картины «Первый бой Красной Армии под Псковом» (авторы - Дмитриевский, Евстигнеев, Прокопинский), написанная в 1950-х гг. и приобретенная музеем в 1957 году.