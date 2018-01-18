Культура

Дом офицеров в Пскове в праздничные дни приглашает отдохнуть всей семьей

Дом офицеров в Пскове в праздничные дни приглашает отдохнуть всей семьей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, 25 февраля в 13.00 Санкт-Петербургский «Детский драматический «Театр у Нарвских ворот» представит спектакль «Бременские музыканты». Композитор - Геннадий Гладков, художник-постановщик - Татьяна Пономарева.

На городскую площадь прибывает повозка с бродячей труппой, которая состоит из Осла, Кота, Собаки, Петуха и Трубадура, но на этот раз к ним присоединилась еще одна актриса, которая в прошлом была самой настоящей Принцессой. Как стала Принцесса актрисой бродячей труппы?

Так начинается озорное представление с любимыми песнями, зажигательными танцами и настоящими цирковыми фокусами. Театральный фургон по ходу представления превращается то в замок короля, то в избушку разбойников, и зрители погружаются в атмосферу старинного площадного театра, где каждому из актеров придется сыграть по несколько ролей. Ведь надо убедить Короля выдать замуж за Трубадура его единственную дочь Принцессу, победить злых, страшных и забавных лесных разбойников, перехитрить королевскую стражу и добраться до счастливого финала.

В этот же день, воскресным вечером, на сцене Дома офицеров будет показан спектакль для взрослых. Уморительная комедия по пьесе Л. Моцарь «Два мужа по цене одного» в 2-х отделениях с участием известных артистов театра и кино: Александра Самохина, Дмитрий Быстревский, Александр Волков, Наталья Тарыничева, Полина Воронова, Любовь Коняева.

Билеты в кассе Дома офицеров. Касса работает все выходные дни с 10.00 до 19.00.