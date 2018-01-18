Культура

Студенты Псковского колледжа искусств приняли участие в международном конкурсе «Мы вместе» в Петербурге

Трое студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стали победителями Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Мы вместе» Город Петра, который проходил в Санкт-Петербурге 16-18 февраля.

В конкурсе принимали участие более 400 солистов и творческих коллективов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Норильска, Стерлитамака, Мурманска, Петрозаводска, Иваново, Тольятти, Казани, Кировской, Архангельской, Нижегородской областей, Приморского края, Республики Саха, Чувашской республики, Китайской народной республики.

В состав жюри конкурса вошли известные музыканты: композитор Александр Ермолов, композитор и джазовый пианист, лауреат международных конкурсов Антон Буканов, профессор Российской Академии Музыки им. Гнесиных Виктор Забияко, профессор Нижегородской консерватории Виктор Куржавский.

Студенты колледжа выступили в номинации «Инструментальное исполнительство (фортепиано) и стали победителями: