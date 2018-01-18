Культура

Борковский литературно-художественный музей отметил 30-летний юбилей

20 февраля в Борковском литературно-художественном музее им. писателя И. А. Васильева состоялся праздничный вечер, посвященный 30-летнему юбилею музея. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района.

«Глядя на то, сколько сегодня народа собралось в музее, можно уверенно сказать, что дело, начатое Иваном Афанасьевичем Васильевым в Борках, продолжает жить», - подчеркнула директор музея Ольга Андреевская.

Со словами поздравлений и признательности в адрес музея и его сотрудников выступили заместитель главы администрации Великолукского района Юрий Муравьев, глава сельского поселения «Пореченская волость» Елена Демьянчук, Почетный профессор современного гуманитарного университета г. Великие Луки Виктор Митропольский, профессор Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Зоя Курбатова, учителя Борковской школы.

Своими воспоминаниями о том, как начиналось строительство музея и Дома экологического просвещения, о совместной работе с писателем и о людях, которые в свое время его поддерживали, говорили жена, главная помощница и верный друг писателя Фаина Андреевская и бывший сотрудник музея Галина Аверьянова. А единомышленников и соратников у знаменитого великолучанина действительно было много. В далеком 1983 году для сельской картинной галереи, которая тогда еще располагалась в Борковской школе, свои работы подарили художники-фронтовики Василий Звонцов, Алексей Большаков, Николай Иванов, а также Петр Дудко, Владимир Травкин,Александр Андреев. Большая помощь была оказана псковским писателем Валентином Курбатовым, который, имея обширный круг знакомых художников, просил их поделиться картинами с селянами. Так начиналось создание этого музея.

Много добрых слов прозвучало в адрес вдовы писателя Фаины Андреевской, а также Бориса Прокошенко, работавшего в те годы первым секретарем Великолукского райкома, и бывшего директора совхоза «Пореченский» Виктора Купцова. Поддержка этих людей тогда оказалась очень важной для Ивана Афанасьевича.

В этот день директору музея Ольге Андреевской от Государственного комитета Псковской области по культуре была вручена Почетная грамота за многолетний труд и с связи с 30-летием со дня открытия Борковского литературно-художественного музея.

В адрес музея поступили телеграммы от дочери писателя Татьяны Малышевой из Валдая, общественного объединения «Землячество псковичей в Петербурге и Ленинградской области», поэта Александра Шевчука. Все они выразили искреннюю благодарность сотрудникам за сохранение музея и продолжение патриотического воспитания подрастающего поколения.

В подготовленной специально к юбилею презентации музейщики представили гостям итоги своей деятельности: фотослайды о победах в конкурсах различного уровня, о пополнении музейных фондов, обновлении экспозиций, организации выставок, выпуске новых музейных изданий, постоянном поиске новых форм музейной работы.

Сами юбиляры, сотрудники музея, на вечере особенно тепло отзывались о своих постоянных посетителях и добрых друзьях: это краеведы, дарители, школьные учителя, художники, музыканты, артисты.

Участники события также познакомились с выставкой картин члена Союза художников России Владимира Травкина, который присутствовал на этой встрече. Приятным подарком для всех стало выступление народного коллектива ансамбля «Радуга», солистов Анны Шевелятовой, Инны Демидовой и Игоря Коничева.