Культура

О 15 музах расскажут в «Михайловском» делегаты от журнала «Родина»

Жителей Пушкиногорья и гостей Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в субботу, 24 февраля, приглашают на встречу с представителями редакций двух ведущих отечественных изданий - «Российской газеты» и журнала «Родина».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, журналисты, в частности, представят свои СМИ через публикации, наиболее интересные, на их взгляд, для пушкиногорской аудитории. Так, например, шеф-редактор «Родины» Игорь Коц и генеральный директор Московского литературно-художественного фонда имени Виктора Конецкого Татьяна Акулова-Конецкая выбрали для презентации рассказ о 15 музах - женщинах, вдохновивших Пушкина на великие строки и о 29 друзьях - одноклассниках поэта, чьи судьбы по окончании Лицея сложились по-разному.

Встреча, во время которой можно будет оформить льготную подписку на издания, будет проходить в малом зале Научно-культурного центра музея-заповедника (пос. Пушкинское Горы, бульв. Гейченко, 1), начнется в 15.00. Вход на нее свободный для всех желающих.