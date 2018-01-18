Культура

От вандальных надписей очищены объекты Варлаамского угла в Пскове

На объектах «Варлаамского угла» проведены работы по расчистке внутреннего объема башен, стен от цемента и вандальных надписей, швов кладки, верхнего обреза башен, сообщает комитет области по охране объектов культурного наследия.

Также выполнена подготовка и начато инъектирование стен, ведутся археологические исследования.

На текущий момент выполняются работы по устройству временной кровли и тепляков на крепостных стенах с целью закрытия контура для проведения работ в зимне-весенний период.

Планируется вместо старой аварийной кровли стен выполнить новые деревянные покрытия.

На объекте культурного наследия «Два здания «Мешок» ведется комплекс противоаварийных и ремонтно-реставрационных мероприятий, среди которых: разборка аварийных перекрытий, участков стен, усиление сводов, устройство отсечной гидроизоляции, усиление железобетонной обоймой фундамента дома.

Напомним, работы проводятся в рамках совместного проекта правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России» (июнь 2011 - июнь 2019 гг.).

В 2017 году начаты работы по реставрации с приспособлением для современного использования объектов культурного наследия федерального значения, входящих в подпроекты «Варлаамовский угол» и «Двор Постникова»: крепостных стен и башен - Варлаамская, Высокая, Плоская, прясло крепостной стены между Варлаамской и Высокой башнями, Два здания «Мешок».