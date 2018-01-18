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Культура

Информацию о том, кто и что изобрел на Псковской земле, систематизировали специалисты ПОУНБ

24.02.2018 12:31|ПсковКомментариев: 2

Специалисты Псковской областной универсальной научной библиотеки узнали, кто и что изобрел на Псковской земле. Для этого им пришлось изучить более 300 книг и журнальных статей, которые послужили основой для визитной карточки «Изобретательная Псковщина».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, здесь читатели смогут узнать о прогрессивной торговой операции, которую провел в Нарве пскович Яким, о «псковском способе» охоте на лис и волков, о первой отечественной машине для очеса льна, о принципиально новом типе улей с биотехническими свойствами дупла и познакомиться с другими знаниями о том, кто и что изобрел на Псковской земле.

Источник: Псковская Лента Новостей
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