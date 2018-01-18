Культура

Рома Зверь снял селфи-клип о буднях социопата

Популярная группа «Звери» представила свой селфи-клип о буднях социопата, сообщает oane.ws. Композиция называется «Весело», главным героем в ролике выступил фронтмен коллектива Роман Билык, более известный как Рома Зверь.

Съемки и запись песни проходили в одном помещении, как говорится «не выходя из дома». Презентация клипа «Весело» состоялась 22 февраля. Как следует из записей на странице музыкальной группы «Звери» в Facebook, работа над роликом проходила в квартире. Это было сделано для того, чтобы авторы видео смогли лучше понять состояние человека, которого сегодня стало модно называть «социопатом».



Главный герой повествует в клипе о том, что ему совершенно не хочется выходить на улицу. В гордом одиночестве он принимает душ, готовит себе кофе, курит у окна, играет на гитаре, танцует по своей квартире, смотрит телевизор и просто валяется в кровати. Именно так группа «Звери» видит жизнь человека, которому хорошо и весело с собой.