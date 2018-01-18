Культура

Фильм Германа-младшего «Довлатов» получил награду независимого жюри на 68-м Берлинале

Фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил награду независимого жюри на 68-м Берлинале, передает «Интерфакс».

Независимое жюри германской газеты Berliner Morgenpost присудило награду российскому фильму; церемония награждения прошла на фестивале в субботу днем.

«Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», - сказал Герман-младший, получая награду.

Картина «Довлатов» представлена в основном конкурсе Берлинале и повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года, почти за год до его отъезда в Таллин летом 1972 года и незадолго до эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского.

Роли в картине исполнили Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный. Главную роль сыграл сербский актер Милан Марич.

В России фильм выходит в прокат 1-4 марта.

Победителей основного конкурса Берлинале назовут в субботу вечером.

68-й Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) проходит в Германии с 15 февраля по 25 февраля.