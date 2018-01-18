Культура

Художник по костюмам и художник-постановщик «Довлатова» получила «Серебряного медведя» на Берлинале

Елена Окопная, работавшая над фильмом «Довлатов» в качестве художника по костюмам и художника-постановщика, получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за выдающиеся достижения в области киноискусства. Такое решение объявило жюри смотра в субботу, сообщает ТАСС.

«Большое спасибо всем, благодаря кому я получила возможность поучаствовать в этом проекте», - сказала она, получив награду.

Фильм «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего снят в жанре биографической мелодрамы, он повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя. В роли Сергея Довлатова снялся сербский актер Милан Марич, среди других исполнителей - Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова.